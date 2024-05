Via ai lavori sul marciapiede da bollino rosso  

Il marciapiede all’incrocio tra la chiesa de Le Grazie, via Lamarmora, via Manzoni e il corso Garibaldi, a causa della forte pendenza, del tipo di fondo utilizzato e di alcune mattonelle sconnesse dalle radici degli alberi, era diventato un vero punto critico per le decine di pedoni che quotidianamente lo percorrevano.

Un tratto di marciapiede che per gli anziani o per mamme con le carrozzine quando pioveva si poteva trasformare in una vera e propria trappola. Doversi gli interventi anche del 118 per cadute e scivolate avvenute recentemente, con alcuni anziani che cadendo hanno anche battuto la testa a terra e sono stati costretti a far ricorso alle cure dei sanitari del San Francesco di Nuoro. Da ieri il comune di Nuoro, ha avviato un importante intervento di messa in sicurezza del marciapiede in uno dei marciapiedi più trafficati della città

Ruspe a lavoro proprio nel tratto davanti al chiosco, poco dopo il sagrato della chiesa, che invita i nuoresi e i visitatori a continuare la loro passeggiata lungo la via Majore. Un tratto particolarmente insidioso che ieri le ruspe hanno rimosso per poi riposizionarlo con un fondo adeguato e antiscivolo.

