Via ai lavori per salvaguardare le dune 

Per rafforzare la protezione e preservare la natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi e ridurre tutte le forme di inquinamento, il Comune di Tortolì è beneficiario di un finanziamento regionale di 1,74 milioni di euro da investire sul litorale. L’uso incontrollato delle zone costiere e la diffusa presenza di specie alloctone hanno alterato e frammentato le coperture vegetali originarie, che ospitavano habitat di specie di rilevanza comunitaria. Le pressioni e minacce da affrontare nelle formazioni dei primi depositi organici marini, delle dune mobili e stabilizzate includono, fra gli altri interventi, la creazione di aree costruite convertendo altri tipi di uso del suolo, lo sviluppo e il mantenimento di zone balneari per turismo e tempo libero. «Il litorale di Orrì - spiega Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente - sarà interessato da importanti interventi di tutela e rinaturalizzazione. L’investimento è sostanzioso e rappresenta un’opportunità unica per Tortolì. Gli interventi previsti contribuiranno a preservare la biodiversità, eliminare le specie alloctone in favore di quelle autoctone, salvaguardare le dune e a migliorare la fruibilità delle aree costiere, promuovendo un turismo sostenibile». (ro. se.)

