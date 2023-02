Via ai lavori per ristrutturare l’ex Montegranatico 

Pronti all'avvio i lavori di manutenzione del museo archeologico Villa Leni all'ex Montegranatico, chiuso da dieci anni. Il progetto di ristrutturazione e messa a norma della struttura rientra nel piano di sviluppo territoriale “Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas”, che a Villacidro comprende anche gli interventi sull'area delle ex-casermette e sul palazzetto dello sport Is Begas. «L’ex Montegranatico si presenta in un buon stato generale. Gli interventi esterni su intonaci e finiture saranno di manutenzione ordinaria – dice il sindaco Federico Sollai – per quanto riguarda gli interni, si interverrà su impianto elettrico e idraulico, oltre che sull'ascensore che è fermo e privo di manutenzione da tempo. Inoltre, saranno restaurati gli attuali infissi in legno». Il sindaco ricorda che la l a sala convegni, al primo piano, verrà separata dal resto dell'area museale con ulteriori infissi e verrà realizzato uno spazio da dedicare alla promozione turistica del territorio. « Tutti i lavori necessitano di tempistiche tecniche di esecuzione e burocratiche, fra cui ovviamente anche il collaudo finale, prevediamo di chiudere i lavori entro la fine dell'anno. Sarà poi necessario individuare forme e modalità di gestione del servizio museale», conclude il sindaco.

