Via ai lavori per ristrutturare le Poste di via Amendola 

L’ufficio postale di Fluminimaggiore sarà interamente rinnovato e fornirà molti dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

L’hanno fatto sapere di recente i dirigenti regionali di Poste Italiane, dopo l’inizio dei lavori di ammodernamento dello stabile di corso Amendola. «L’intervento rientra nel progetto aziendale Polis Casa dei servizi digitali – si legge in una nota di Poste Italiane – finalizzato a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15 mila abitanti». Tra i servizi che saranno erogati dalla nuova sede di corso Amendola, figurano anche la richiesta dei passaporti e tante altre certificazioni rilasciate dagli istituti previdenziali pubblici. «Come ad esempio – si legge ancora nel comunicato - la richiesta dei primi tre certificati Inps, ovvero, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M, che riassume i dati informativi sull’assegno pensionistico».

I lavori non tarderanno a essere ultimati. «Tutto procederà in un’ottica di ottimizzazione del confort ambientale – si legge infine nella nota – per facilitare l’accesso ai nuovi servizi. Nel frattempo le normali operazioni saranno garantite all’interno di un prefabbricato modulare a uso ufficio nei pressi del cantiere».

