Via ai lavori per riqualificare la palestra delle scuole Medie 

Pollice all’insù dal ministero dell’Istruzione e del Merito che ha promosso il progetto per la riqualificazione della palestra delle scuole medie di Bari Sardo. Da Roma arrivano 400mila euro. Il Comune ha 18 mesi di tempo per realizzare i lavori. Il sindaco Ivan Mameli parla di bando ministeriale «altamente selettivo, che ci consentirà un vero e proprio restyling dell’edificio». Non è la prima volta che il Comune interviene sul caseggiato delle Medie. Il primo cittadino ripercorre le varie tappe: «Siamo intervenuti due volte per la ristrutturazione di bagni, magazzini e spogliatoi grazie a precedenti finanziamenti ottenuti dalla Regione. Ora, al Ministero abbiamo proposto un progetto di altissimo livello che ha dato i suoi frutti. Sono solo due i Comuni beneficiari in Sardegna di cui uno è proprio Bari Sardo». L’altro ente è Muravera, che ha percepito 300mila euro. Mameli esalta il lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere il risultato: «Con grande spirito di sacrificio e appartenenza il personale degli uffici e i vari dipendenti danno sempre il loro meglio». L’ultimo messaggio del sindaco è per la sua squadra di governo: «Procediamo sempre così uniti e determinati e ricordiamoci sempre che le cose che rimangono da fare sono tantissime, sempre più di quelle già fatte». (ro. se.)

