Via ai lavori per riparare le condotte 

Lavori in corso da parte di Abbanoa in questi giorni a Sestu. Le perdite nelle ultime settimane abbondavano così le squadre delle ditte incaricate stanno entrando in azione. L’elenco comprende via Tripoli, via Caravaggio, via Bologna e via Tiziano. Proprio in quest’ultima si sono visti gli operai ieri, ma tutti gli altri interventi dovrebbero essere eseguiti a stretto giro in questi giorni.

La rete idrica sestese negli ultimi tempi si è dimostrata un colabrodo; l’ultima volta, durante dei lavori su una perdita in via Marconi, l’ultimo dell’anno, è stato necessario chiudere l’acqua in mezza città. Proprio in via Tiziano si erano verificate diverse perdite riparate e poi puntualmente tornate con l’acqua che scorreva abbondante per la strada. Qui, in via Caravaggio e Bologna verrà sistemato l’allaccio e in via Tripoli sarà addirittura cambiata la condotta.

