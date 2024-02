Via ai lavori per rifare le strade 

Sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori (660mila euro complessivi) per la manutenzione straordinaria delle strade urbane di Decimoputzu. Il primo lotto di interventi, finanziato con 221mila euro, comprendono la realizzazione della pista ciclabile che da piazza Martiri arriva al Cimitero comunale, il rifacimento delle cunette del raccordo stradale, il ripristino del marciapiede di via Cagliari, la realizzazione della nuova segnaletica stradale, verticale e orizzontale, infine la sistemazione di alcune strade comunali dissestate.

Un altro finanziamento, di 142mila euro, è stato destinato ai lavori di manutenzione straordinaria degli edifici comunali. Già in cantiere il rifacimento degli impianti elettrici e l’installazione del nuovo sistema d’illuminazione. Verranno risanati, con tinteggiatura, pulizia dei canali di gronda e impermeabilizzazione, i locali che ospitano i Servizi sociali e la polizia municipale. Cifre rilevanti anche per la via San Basilio: erogati 300mila euro per il completamento dei marciapiedi. Soddisfatto il sindaco Antonino Munzittu: «Si tratta di interventi importanti, che miglioreranno la qualità della vita dei nostri concittadini».

