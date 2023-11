Via ai lavori per ricostruire il molo del porto turistico 

Via ai lavori per la ricostruzione dei moli del porto di Buggerru. «Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria dei moli del porto turistico – spiega la sindaca Laura Cappelli – che sarà eseguita nelle parti esposte alle burrasche, sulle quali dal 2008 non si eseguono opere di manutenzione e di ripristino delle parti che nel frattempo hanno subito danneggiamenti».

Quanto previsto nel progetto esecutivo dei lavori sarà possibile attuarlo grazie a un finanziamento regionale di circa 1 milione e 460 mila euro, che sarà sufficiente per riposizionare sulla base dei moli oltre 300 tetrapodi in cemento e per il rifacimento della testata e del massiccio di coronamento della struttura. «Purtroppo non sarà possibile – aggiunge la prima cittadina – procedere alla produzione dei tetrapodi sul posto. Per questo saranno prodotti in un’area del porto di Oristano e poi trasportati via mare. Tengo a precisare che si tratta di massi artificiali del peso di 20 tonnellate e di maggiore dimensione rispetto a quelli utilizzati in precedenza».

I lavori saranno eseguiti con carattere d’urgenza. «Bisogna evitare – conclude Cappelli - che la struttura subisca ulteriori danni, soprattutto nelle parti già compromesse dal decadimento e che questi provochino danni alle imbarcazioni ormeggiate».

