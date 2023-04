Via ai lavori per realizzare la pista ciclopedonale per le spiagge 

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione della pista ciclabile e delle strade comunali dirette alle spiagge di Gonnesa. L’intervento, nell’ambito del piano per la manutenzione della viabilità, prevede il ripristino del guardrail lato pineta nei punti in cui è stato danneggiato e la tinteggiatura del cordolo che separa la pista ciclopedonale dalla strada comunale

Per incrementare la sicurezza della zona e delle strade che conducono verso il mare è prevista anche l’illuminazione della strada per Sa Punta S’Arena, con l’installazione dei lampioni così come è già da anni lungo il percorso della strada per Plagemesu. Oltre alla nuova illuminazione pubblica, anche la strada per Sa Punta sarà affiancata da una pista ciclabile che consentirà di diversificare il percorso.

Interventi di manutenzione e riqualificazione che sono appena iniziati. La pista per Plagemesu è percorsa quotidianamente da tante persone gonnesine e del circondario per passeggiate, percorsi in bici e footing, a cui molti abbinano anche l’allenamento nella pineta.

