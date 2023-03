Via ai lavori per la nuova mensa 

Il nuovo edificio della mensa sarà presto realtà. I lavori per la costruzione del caseggiato attiguo alle aule scolastiche sono stati aggiudicati per 290 mila a un’impresa sarda che ha offerto un ribasso del 7,33 per cento. L’intervento, finanziato con fondi Pnrr, annuncia la realizzazione del manufatto in un’area residuale del cortile delle scuole. Ospiterà la mensa per la scuola primaria e secondaria di primo grado e sarà unico punto cottura a servizio della scuola dell’infanzia. Nelle intenzioni dell’amministrazione l’opera garantirà un servizio di refezione eccellente senza intaccare gli spazi dedicati alla didattica, restituendo anzi le aule che negli anni sono state allestite a sala mensa. Soddisfatto il sindaco, Ivan Mameli, 37 anni: «Bari Sardo sta cambiando volto giorno dopo giorno. Prima i progetti, poi i finanziamenti e ora i cantieri imponenti tanto attesi. Un lavoro immane di cui si inizia a raccogliere i frutti». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA