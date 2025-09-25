Via ai lavori per la Casa di comunità 

Transenne posizionate, cantiere delimitata, è tutto pronto ad Isili per avviare la realizzazione di una struttura da adibire a Casa di Comunità. Il nuovo edificio ricadrà proprio all’interno del cortile dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio. Un progetto che risale al 2023 e che è stato finanziato grazie ai fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) per un ammontare di 3 milioni e 260 mila euro.

L’organizzazione

A lavori ultimati si avrà una struttura di tipo “Spoke”, cioè organizzata per erogare servizi di assistenza primaria. Al suo interno opereranno dunque, attraverso il lavoro di gruppo, i medici di medicina generale in forma associata, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, il personale infermieristico, gli assistenti sociali e altri. Una forma di aiuto per i cittadini ma soprattutto una facilitazione per le fasce più deboli per accedere ai servizi sanitari di base. Qui verrà spostato anche lo sportello di unico accesso attraverso il quale c’è la presa in carico del cittadino, oggi attivo all’interno dell’ospedale san Giuseppe. L’intervento ha già avuto l'approvazione dell’ordine di attivazione (ODA) e dello Schema di contratto specifico, insieme all'assunzione dell'impegno di spesa, come riporta la Asl. Per poter iniziare l’opera è stato necessario chiudere uno degli ingressi di accesso all’ospedale per realizzarne uno alternativo nei pressi di via Foscolo e il Comune di Isili ha provveduto ad adeguare la segnaletica stradale per la gestione del traffico sempre molto intenso in prossimità del presidio ospedaliero.

Le reazioni

«L'inizio dei lavori per la costruzione della nuova Casa della Comunità», ha dichiarato il primo cittadino di Isili Luca Pilia, «è un fatto positivo per tutto il nostro territorio ma certamente occorrerà assicurare le risorse umane sanitarie che la possano rendere completamente operativa». E la presenza di tutte le figure professionali necessarie è quello che impensierisce di più. Infatti il progetto aveva visto l’astensione e il voto contrario di alcuni consiglieri di minoranza in consiglio comunale per paura di vedere l’ennesima scatola vuota soprattutto alla luce della cronica mancanza di medici di base in diversi paesi e di altrettanti pediatri di base. Proprio per questo il sindaco lancio un nuovo appello: «Risulta prioritario in questo momento anche assicurare la piena operatività del reparto di Medicina e del Pronto soccorso, servizi di vitale importanza per garantire il diritto alla salute dei cittadini del territorio».

