Via ai lavori per il nuovo mercato, le auto rimosse dal carro attrezzi 

Il carro attrezzi ha portato via le ultime auto ancora parcheggiate nei pressi di piazza Amedeo Nazzari, lungo via Sant’Alenixedda.

Probabilmente non hanno fatto in tempo a spostarle da lì prima che gli operai cominciassero a posizionare la recinzione metallica agli stalli e applicare su di essa il nastro bianco e rosso del cantiere. «Stanno predisponendo tutto ciò che occorre per permettere il trasferimento provvisorio degli operatori del mercato di San Benedetto», si limita a dire l’assessore comunale della Viabilità Alessio Mereu. Il mercato civico, infatti, sarà oggetto di un’importante riqualificazione e per questo l’amministrazione comunale ha deciso di far continuare a lavorare gli operatori in piazza Nazzari, vicino al Teatro lirico.

Decisione che ha fatto storcere il naso agli stessi commercianti del mercato, che però alla fine si sono dovuti adeguare. Ma soprattutto, non piace ai residenti della zona, che si chiedono quando verranno riaperti i posteggi. «A Cagliari da sempre si sa quando inizia qualcosa ma non si sa mai quando finisce», si lamenta Vanessa Massa, «perciò è lecito domandarsi per quanto quell’area di sosta sarà interdetta al parcheggio delle auto». Anche perché, aggiunge, «chi non trova posto poi lascia la macchina dove non è consentito». Un altro abitante della zona, Fabiano Testa, sostiene che il Comune debba vigilare «affinché l’impresa che ha cantierato per il trasferimento degli operatori del mercato, non impieghi troppo tempo per terminare tutta l’operazione. Spero ascoltino anche le esigenze di noi residenti. E poi, forse prima di portare via le auto col carro attrezzi, avrebbero potuto risalire al proprietario e contattarlo per farla spostare».

