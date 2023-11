Via ai lavori per il nuovo asilo: potrà ospitare fino a 40 piccoli 

Al via a Sinnai i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido nella via Sant'Isidoro, vicino al parco Don Pintus. Previsto un edificio a un piano di circa 450 metri quadrati, un “ventaglio” colorato immerso nel verde pensato per il benessere dei più piccoli. Saranno spesi 919mila euro finanziati col Pnrr. All'interno del singolare edificio saranno ospitate le sezioni lattanti e divezzi ed una serie di spazi comuni con al centro quello riservato al gioco.

«Gli spazi – racconta l’assessora ai Lavori pubblici, Aurora Cappai – sono stati pensati con superfici sensibilmente superiori a quelle minime previste dalla normativa. Sono stati studiati per garantire il benessere e la comodità di bimbi e operatori. Potranno essere ospitati complessivamente un massimo di 40 bambini, da 0 a 3 anni. Per i bimbi più piccoli due aule gioco, due stanze attrezzate per il riposo con la capienza di dieci culle ciascuna, ambienti cure dotati di bagnetto e tavolo fasciatoio, stanza allattamento e cucinetta pappe».

Per i bimbi più grandi sono previste due aule ricreative ciascuna per un massimo di 10 bambini comprendenti lo spazio per le attività, il gioco e il pasto, due ambienti dedicati al riposo e uno per i bagnetti. In posizione centrale, un’aula comune dedicata al gioco di 39 metri quadrati. Previsti anche il deposito delle carrozzine e gli ambienti dedicati al personale. (r. s.)

