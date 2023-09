Via ai lavori per il depuratore 

Stop alle fosse settiche, la Costa Verde potrà finalmente contare su un nuovo e moderno depuratore in linea con le effettive esigenze del litorale. Dopo 30 anni di attesa, ieri mattina la prima pietra con la firma del contratto e la consegna dei lavori all’impresa che si è aggiudicato l’appalto a Seguris, lungo la strada provinciale 65, dove la struttura verrà realizzata. Un investimento di un milione e mezzo di euro, fondi della Regione, per un’opera pubblica che mette fine agli odori nauseabondi del vecchio impianto, ai reflui sparsi nell’ambiente, a volte anche ai rigagnoli sulle spiagge, fino al mare.

L’opera

Nuova vita, dunque, per il sistema fognario che interessa i villaggi di Torre dei Corsari, Tunaria, Pistis, S’enna e S’arca e Sabbie d’Oro. La fetta più popolata del litorale potrà finalmente contare su un impianto calibrato per la gestione dei picchi di presenze, 40 mila nel periodo estivo, mentre quasi mille villette potranno dire addio alle fosse biologiche. L’opera sarà realizzata dal gestore del servizio di Abbanoa che ne ha redatto la progettazione e appaltato i lavori. Essendo un’infrastruttura di una certa rilevanza, composta anche da impianti di sollevamento nei punti a quote più elevate, richiederà cinque mesi per essere realizzata e poi il tempo necessario per l’avviamento. «L’intervento – commenta il presidente di Abbanoa, Franco Piga - atteso dalle comunità interessate, oltre a evitare il rischio di inquinamento ambientale, aprirà le porte dello sviluppo e darà riposte concrete alle esigenze di un territorio su cui impattano i flussi turistici stagionali».L’esigenza di una nuova struttura si fece sentire col boom del mattone sul litorale. Da allora sono passati 30 anni e l’opera è rimasta impigliata nella fitta rete della burocrazia, nonostante la disponibilità di circa tre milioni di euro e il progetto pronto. Alla misteriosa scomparsa della metà dei fondi, seguirono una serie di gare deserte, lavori affidati e riaffidati alle imprese, contratti rescissi, svariati cavilli edilizi, espropri di quattordici terreni privati.

Il sindaco

«I tempi - dice il sindaco Paolo Salis - sono stati davvero biblici. Acqua passata. Dalla prossima estate, nella Costa Verde avremo un depuratore che mette fine alle acque nere che si disperdono nell’ambiente, in particolare con le piogge abbondanti e nel periodo estivo quando il carico aumenta e il vecchio impianto non riesce a smaltirlo».

