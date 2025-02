Via ai lavori per i nuovi parcheggi 

Lavori in corso tra il molo Brin e il viale Isola bianca: avviato il cantiere per realizzare il porto turistico per maxi yacht al molo Brin che cancellerà una parte dei parcheggi, l'amministrazione comunale corre ai ripari per sostituirli. Sono in fase di realizzazione gli interventi per riqualificare l'area alla radice del viale Isola Bianca, realizzata in occasione della costruzione del tunnel: circa duecento posti auto ma a tempo limitato, la sosta è consentita per un massimo di ventiquattro ore consecutive.

Un’opera che era attesa da tempo per la penuria di posti auto in centro. La decisione di ampliare gli spazi destinati ai parcheggi liberi, si legge nella delibera di Giunta approvata qualche giorno fa, è stata assunta per “evitare effetti negativi che la riduzione dei parcheggi potrebbe causare alla collettività”. La carenza di parcheggi – soprattutto liberi – nel cuore della città è stata oggetto negli ultimi anni di polemiche di residenti e commercianti che la ritenevano responsabile dello svuotamento del centro storico e per la quale si è mobilitato anche il comitato di quartiere che aveva lamentato una riduzione, pari alla metà, di posti auto, negli ultimi cinque anni.

