Via ai lavori nell’ecocentro: ampliamento e segnaletica 

Nuove e importanti novità per l’ecocentro comunale: saranno consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria e si potrà procedere all’ampliamento. Lo rimarca il sindaco Stefano Altra, che ha la delega ai lavori pubblici: «Tra pochi giorni prenderà il via un lavoro tanto atteso quanto fondamentale per lo smaltimento dei rifiuti, soprattutto ingombranti».

I lavori sono stati affidati alla ditta Tholos, la durata prevista del cantiere è di 17 settimane. In questo modo nei prossimi mesi, una delle grandi criticità degli ultimi anni in materia di rifiuti ingombranti verrà definitivamente risolta e l'ecocentro sarà adeguato e sicuro per gli utenti. In totale i lavori avranno un costo di 170mila euro e l’amministrazione comunale ha chiesto finanziamenti anche alla Regione. Gli spazi saranno ampliati e si passerà dagli attuali 845 metri quadrati di superfice a 1400 metri quadrati.

Da tempo il centro di raccolta del Comune di San Gavino Monreale, pur essendo una risorsa di rilievo per il conferimento dei rifiuti, nella sua configurazione attuale ormai è da tempo sempre meno in grado di rispondere in maniera adeguata alla domanda dei cittadini, e a causa della mancanza di spazio, non riesce ad accogliere tutti i cassoni necessari per garantire l’adeguata differenziazione dei rifiuti. A lavori ultimati ci saranno le nuove specializzazioni per le frazioni di legno, plastica dura, materassi e imbottiti, tessili. Saranno migliorati anche i percorsi dell’ecocentro, la segnaletica e l’illuminazione. (g. pit.)

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