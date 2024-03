Via ai lavori nelle scuole materne 

Sono iniziati nelle scuole materne comunali di via Melis e di via 1° maggio i lavori di edilizia scolastica compresi nel piano di manutenzione straordinaria. «I fondi degli interventi sono finanziati dal Miur nell'ambito del programma Iscol@ 2022/23 per un totale di 246 mila euro, e per 66 mila euro da fondi comunali. I cantieri di rifacimento e messa a norma dei bagni in via Melis e il ripristino completo della copertura in via 1° maggio sono già a buon punto», dice il sindaco Federico Sollai. «Riqualificazione, ammodernamento e miglioramento della sicurezza di tutte le scuole comunali sono fra i primi obiettivi che ci siamo prefissati, come amministrazione – aggiunge – ai lavori già in corso si uniranno entro l'anno quelli appaltati nella scuola elementare di via Cagliari e dell'infanzia di via Cavour».L'intervento sull'edificio scolastico di via Cagliari interessa il risanamento completo di tetti e soffitti, per eliminare infiltrazioni e gocciolamenti nelle aule: «Un piano complessivo da 150.000 euro da fondi comunali con cui provvederemo anche alla tinteggiatura esterna e manutenzione straordinaria dei bagni», prosegue Sollai.

Il progetto più ampio, per finanziamenti disponibili e interventi mirati, è quello sulla scuola materna di via Cavour, con oltre 302.000 euro.

