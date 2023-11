Via ai lavori nella zona Peep: trasloca il mercato del martedì 

Il cantiere, che è partito ieri, per la riqualificazione della zona Peep fa traslocare il mercato settimanale rionale. Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Anni («L’area mercatale di via Berlinguer verrà spostata nel parcheggio adiacente il cimitero di Nuraminis») che presenta i lavori da 850 mila euro complessivi che interesseranno l’area del Peep di Riu Gloria. «Lunedi 6 novembre avranno inizio i lavori di riqualificazione nell’area Peep Riu Gloria che interesseranno le vie Berlinguer, Brodolini, Montanelli, D’Antona, Biagi e le aree circostanti», scrive il sindaco Anni in una nota.

Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità: due ordinanze sindacali istituiscono il divieto di sosta su entrambi i lati delle vie Berlinguer (che ospita da anni, ogni martedì, il mercato settimanale) e Brodolini. Il primo cittadino chiede collaborazione: «Pur consapevole dei disagi per la popolazione e soprattutto per i residenti nelle aree interessate dai lavori si confida in una fattiva collaborazione di tutti al fine di consentire all’impresa esecutrice di lavorare in sicurezza senza interferenze». Incuria generale, impianti e sottoservizi in stato di degrado, e pavimentazioni dissestate: ecco lo stato del Peep Riu Gloria sorto negli anni ’80, al centro dei lavori di riqualificazione che costeranno 850 mila euro (800 mila da un mutuo e 50 mila di fondi di bilancio) che interessa un’area di undicimila e 600 metri quadrati, con pineta e diverse aree ludico sportive. (ig. pil.)

