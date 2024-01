Via ai lavori nella strada di Pionca 

Nuovi lavori per migliorare la viabilità a Nuxis. Il Comune dopo aver partecipato a un bando regionale ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro dall’assessorato ai Lavori pubblici. La somma sarà destinata al miglioramento, alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della strada comunale di Pionca.

I lavori prevedono la costruzione di un tratto della via Deledda, fino alla via Eleonora d'Arborea e via Gallura, con la realizzazione dei marciapiedi e delle cunette laterali di scolo. Tra gli interventi è stato previsto anche l'allargamento della parte attraversata dal rio Maria Ciccu. Verranno eseguiti dei lavori anche negli impianti di illuminazione pubblica. «L’intervento nella strada comunale Pionca – commenta il sindaco Romeo Ghilleri – era molto atteso dai cittadini. Si tratta di un’arteria importante nell’ambito della viabilità nel territorio comunale».

