Via ai lavori nella stazione ferroviaria 

Parte il cantiere per la realizzazione dell’attraversamento pedonale della stazione ferroviaria di Villaspeciosa-Uta. Il progetto, finanziato dalla Regione e appaltato dalla Città metropolitana, prevede la realizzazione di una rampa ciclopedonale con scala e ascensore per disabili. Attesi da tempo, i lavori sarebbero dovuti iniziare a settembre 2023 e ai sarebbero dovuti concludere a giugno 2024. «Il ritardo è stato causato per via della lenta procedura burocratica di parte di Rete ferroviaria italiana - spiega l’assessore Andrea Onali - Nonostante la presentazione di tutte le integrazioni richieste, per le lavorazioni sopra la rete ferroviaria, manca ancora il nullaosta della sede romana». Un traguardo importante, l’opera era attesa da più di sei anni. «La realizzazione del progetto, permetterà agli utenti di raggiungere la stazione ferroviaria in tutta sicurezza. Auspichiamo che entro questo mese, gli uffici Rfi di Roma, provvedano a inoltrare quanto necessario per permettere che l'opera venga terminata, restituendo in tutta sicurezza un importante servizio di mobilità ai cittadini».



RIPRODUZIONE RISERVATA