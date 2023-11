Via ai lavori nella rotonda dissestata 

«È una situazione insostenibile, ma le cose stanno per migliorare». Il sindaco di Villasor Massimo Pinna aggiorna il bilancio degli incidenti: ben cinque nell’ultima settimana.Tre sabato e due martedì. Troppi, ma presto le cose dovrebbero cambiare. «Stanno iniziando i lavori per il rifacimento del cordolo in cemento e l’installazione della segnaletica verticale. Il sopralluogo dei tecnici in vista dell’apertura del cantiere è stato eseguito lunedì», annuncia il primo cittadino. L’amministrazione comunale, tuttavia, nel tentativo di dare risposte alle preoccupazioni dei tanti cittadini che lamentano la pericolosità della rotonda vorrebbe avere la gestione dell’aiuola interna per poter sistemare l’impianto di illuminazione.

La rotonda che unisce le Provinciali 4 e 7 è stata costruita pochi anni fa, ma mostra già i segni del tempo. «Quando venne realizzata a tutti sembrava una grande vittoria: finalmente potevamo dire addio all’incrocio. Ma anche questa senza illuminazione è comunque molto pericolosa e spesso viene percorsa ad alta velocità – continua il sindaco – per questo come amministrazione abbiamo chiesto la gestione della parte interna nella quale installare con fondi comunali una torre faro che la renda visibile anche di notte». L’ipotesi, tuttavia, non convince la minoranza. «Il sindaco non dovrebbe chiedere alla Provincia solo la gestione dell’aiuola, ma dell’intero tratto di Provinciale – commenta Efisio Pisano, ex primo cittadino e attuale consigliere comunale all’opposizione – come avevamo programmato già nel 2006. Intanto, con un po’ di fantasia, per garantire un’illuminazione migliore, si sarebbero potuti montare dei fari sull’angolo est del campo sportivo. Secondo me, si sta sbagliando tattica».

Il sindaco però non è d’accordo. «Non ci interessa prendere in carico la competenza dell’intero tratto della Provinciale. Mi dispiace che Pisano la pensi così ma, visto che è stato sindaco per due mandati, dovrebbe sapere che prendere in gestione un tratto così ampio di Provinciale comporterebbe degli impegni economici gravosi e, francamente, anche l’idea di illuminare una strada che non è di nostra competenza montando dei fari nel campo sportivo mi lascia basito. Una bassa strumentalizzazione». L’ultima comunicazione inviata dal Comune alla Provincia del Sud Sardegna per sollecitare i lavori tanto attesi è del 3 novembre. «Ho sentito il commissario che aveva appena concluso una riunione al riguardo. Gli operai hanno già fatto un sopralluogo e le operazioni si possono dire iniziate», conclude Pinna.

