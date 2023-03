Via ai lavori nella circonvallazione 

Sono iniziati ieri mattina i lavori per la sistemazione della strada di circonvallazione che fiancheggia l’abitato di Maracalagonis. Il progetto è stato finanziato dalla Città metropolitana con 650mila euro.

In corso anche lo studio del progetto per il secondo lotto che garantirà la sistemazione di tutta la strada sino al bivio di Gannì. Un intervento particolarmente atteso dopo i numerosi incidenti, anche mortali, verificatisi in passato anche sulla circonvallazione. I lavori prevedono la realizzazione dei sotto servizi e delle cunette, l'asfalto e la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontate.

Il progetto interessa tutta la zona, dove è prevista la realizzazione con altri fondi delle rototorie sulla circonvallazione Settimo-Sinnai e la sistemazione del tratto della Sp 15 dalla ex Comunità montana (periferia Sinnai) sino al territorio di Maracalagonis. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA