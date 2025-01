Via ai lavori nella chiesetta della tonnara 

Centocinquantamila euro sono previsti per le manutenzioni ordinarie nella chiesetta di Sant’Antonio, in origine utilizzata dai tonnarotti nel cortile dell’antica tonnara di Su Pranu, a Portoscuso. Ristrutturata e riaperta da qualche anno, la chiesa adesso ha bisogno di manutenzioni ordinarie.

«Sono previsti 150 mila euro – dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori – nello specifico si riuscirà ad intervenire anche sulla facciata che dà sulla piazza e nella via Torre». Da quando il complesso di Su Pranu è di proprietà del Comune di Portoscuso, l’amministrazione ha innanzitutto eseguito la messa in sicurezza di tutto lo stabile, intervenendo in particolare sulla parte che confina con le strade del centro storico. Inoltre buona parte dell’edificio è stato ristrutturato, nel rispetto dello stile originale, e attualmente ospita eventi culturali, iniziative musicali, convegni e appuntamenti nel grande cortile ma anche nella ristrutturata Sala Corpus.

Un gioiello storico nel centro di Portoscuso: molto ancora resta da fare, come recuperare altri edifici, salvare quel che resta delle vecchie imbarcazioni e valorizzare il grande spazio all’aperto.

