Via ai lavori nella chiesa parrocchiale 

Lavori in vista per la parrocchia di Sant'Antonio a Decimomannu.A distanza di pochi mesi dagli importanti interventi di manutenzione straordinaria, terminati lo scorso inverno poco prima di Natale e proseguiti nei mesi successivi con il ripristino di portone e finestre, a breve si interverrà anche su campanile e orologio: «Decimomannu è senza dubbio il paese di Santa Greca - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - ma la parrocchia riveste un ruolo speciale per i fedeli locali perché è dove si svolgono la maggior parte delle funzioni. Questi fondi ci aiuteranno a ridarle il lustro che merita».

I fondi ammontano a circa 26 mila euro di cui venti provenienti dall'amministrazione e sei da contributo del Banco di Sardegna. «Nell’ultimo anno la parrocchia sta tornando bella e accogliente, un luogo degno del nostro Signore - commenta Gabriella Talmassons, 72 anni, zelatrice del “Rosario perpetuo” - aspettavamo da tempo questi lavori, per noi è una bellissima notizia».

