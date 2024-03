Via ai lavori nella chiesa parrocchiale 

Dopo un’attesa di tre mesi sono iniziati i lavori di restauro del rosone, posto nella facciata della parrocchiale di San Nicolò. La ditta Desogus Restauri ha dato avvio alla fase preliminare degli interventi con un intervento di pulizia dell’opera d’arte. L’architetto Angelo Zirano responsabile del restauro sottolinea che «sono iniziati i lavori di ripristino procedendo in via preliminare alla disinfestazione dell’opera architettonica del 1600». La disinfestazione si è resa indispensabile per motivi di sicurezza in quanto nel rosone sono presenti escrementi di piccioni particolarmente nocivi e costituiscono un serio problema igienico-sanitario.

Il pericolo più grave è derivato dal fatto che il guano porta con sé agenti patogeni e parassiti, derivanti dagli escrementi e dai resti di volatili, spesso veicoli di trasmissione di malattie infettive che possono nuocere alla salute dei tecnici restauratori e impedire la riuscita degli interventi di manutenzione. Per la pulizia e smaltimento del guano dei piccioni si è proceduto tramite aspirazione e lavaggio come azione di salvaguardia della salubrità degli ambienti di lavoro con interventi, nel rispetto igienico, nella tutela da rischi alla saluta pubblica e nel rispetto della legge, secondo le leggi che tutelano la salute, la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. La pulizia è stata svolta tramite aspiratori, il guano è stato posto in sacchi ermetici per essere in seguito smaltito.

