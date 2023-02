Via ai lavori nella chiesa parrocchiale 

Centomila euro per la chiesa di san Giacomo di Soleminis. Risorse stanziate nell’ultima manovra finanziaria della Regione su proposta del consigliere della Lega Andrea Piras. Serviranno per la riqualificazione dell’area sportiva della parrocchia.

«Un intervento atteso da cinque anni – commenta soddisfatto don Cristian Pisu – la riqualificazione dell’area andrà a favore di tutta la comunità. Finalmente si potrà realizzare il sogno non solo del parroco ma di tutto il paese».

Il Comune, intanto, ha affidato l’incarico di progettazione per alcuni lavori urgenti nella chiesa. A disposizione ci sono 22mila euro per il risanamento di alcune pareti interne in forte stato di degrado. I lavori interesseranno anche gli esterni (con la revisione degli intonaci della facciata e del campanile) e il tetto. Sarà infine riposizionata la croce del campanile recentemente restaurata. (c. z.)

