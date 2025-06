Via ai lavori nella chiesa di san Ciriaco  

Da martedì la chiesa parrocchiale di san Ciriaco resterà chiusa per circa un mese per consentire importanti lavori di manutenzione straordinaria. Il termine degli interventi è previsto per la prima metà di luglio. Durante questo periodo, tutte le celebrazioni religiose saranno ospitate nella chiesa di san Pietro, con due messe feriali ogni giorno, alle 8 e alle 19.

Grazie a un finanziamento di circa 100mila euro, ottenuto dal Comune attraverso l’Unione del Terralbese e la Regione, saranno sistemati gli intonaci, restaurato il portoncino laterale, l’accesso disabili e tinteggiata l’intera chiesa. Novità anche nel sagrato, dove sarà rinnovata la pavimentazione e collocata l'antica croce. Previsti anche il restauro delle aule catechistiche e modifiche agli arredi interni, compreso un nuovo fonte battesimale. Qualche disagio, ma la comunità religiosa al termine dei lavori potrà contare su una chiesa rinnovata e accogliente. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA