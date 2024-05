Via ai lavori nella chiesa del cimitero 

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori per il restauro della piccola chiesa all’interno del cimitero di Fluminimaggiore. Gli uffici comunali preposti hanno consegnato ieri il cantiere alla ditta, che dovrà eseguire le opere di messa in sicurezza e recupero dell’edificio.

«Attendevamo le valutazioni e le autorizzazioni da parte della Soprintendenza – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Marco Cau – ora abbiamo ricevuto tutto e quindi possiamo provvedere a quello che attendavamo da tempo, ovvero, eseguire l’opera di restauro per ridare lustro al piccolo santuario dentro il cimitero comunale e renderlo nuovamente fruibile ai fedeli». Il finanziamento ammonta a circa 55 mila euro. «Basteranno per provvedere all’attuazione anche del secondo lotto del progetto – aggiunge l’assessore – comprendente il rifacimento della copertura in plexiglass del viale d’ingresso e la costruzione prefabbricata dei nuovi servizi igienici». L’agibilità alla cappella cimiteriale, dove come tradizione locale solitamente fa tappa il feretro al termine dei funerali, prima della sepoltura e per l’ultimo saluto al defunto, era stata preclusa ai fedeli oltre un anno fa, a causa di alcuni problemi strutturali. «Problemi che ora e non in tempi biblici – conclude Cau – saranno finalmente risolti».

