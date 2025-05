Via ai lavori nel litorale in vista dell’estate 

Sono iniziati nei giorni scorsi a Buggerru i lavori di sistemazione del litorale. Le squadre composte da operai e tecnici, stanno attuando il primo lotto dei lavori del Piano esecutivo generale, che riguarda la baia di Cala Domestica.

«In questa parte del litorale – spiega la prima cittadina Laura Cappelli – si sta provvedendo alla sistemazione della passerella di legno, che purtroppo era stata abbattuta dalle mareggiate invernali. Nei prossimi giorni, sempre a Cala Domestica, provvederemo allo sfalcio dell’erba nella zona dei parcheggi e alla sistemazione delle altre strutture, sempre in vista dell’inizio della stagione estiva». Lungo il tratto costiero di San Nicolò, invece, da oltre un mese gli operai del cantiere comunale, provvedono al rifacimento delle barriere di canna, per impedire alla sabbia trasportata dal vento dall’arenile di invadere i parcheggi adiacenti alla Strada provinciale 83. «Nella lunga spiaggia di San Nicolò – aggiunge – saranno nei prossimi giorni sistemati e ripuliti totalmente dai rifiuti gli accessi dalla Provinciale 83. Come lo scorso anno, saranno riposizionate anche passerelle di legno, per consentire l’accessibilità ai diversamente abili». L’amministrazione comunale del centro costiero, sta in questi giorni programmando anche il piano estivo di pulizia periodica delle 3 spiagge principali del litorale, ovvero, quella di Cala Domestica, di San Nicolò e dell’arenile antistante l’abitato di Buggerru. «Inizieremo sui 3 arenili con un’opera di pulizia ogni 15 giorni – conclude Laura Cappelli – poi vedremo nel corso dell’estate».

