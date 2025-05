Via ai lavori nel campo sportivo 

Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione del nuovo manto del campo sportivo di Barrali che sostituirà quello in erba realizzato nel 1990 oggi in forte stato di degrado. L’intervento affidato a un’impresa di Quartu Sant’Elena prevede un investimento di 825mila euro. Il nuovo manto sintetico avrà bisogno di meno manutenzione rispetto a quello in erba naturale con costi ridotti. «È un’opera attesa da 20 anni – commenta il sindaco Fausto Piga – un intervento che rientra nel progetto più ampio di riqualificazione dell’intero complesso sportivo del paese. Per un progetto che parte, ce n’è un altro che sta per concludersi e riguarda il campo da calcetto e gli spogliatoi. Entro l’estate dovrebbe essere collaudato e messo a disposizione dei cittadini». Per questo intervento, il Comune ha ricevuto un finanziamento di 150mila euro dai bandi del Pnrr per le infrastrutture sociali. Nell’ultima seduta il Consiglio comunale ha inoltre stanziato 250 mila euro per la realizzazione degli spogliatoi a servizio della palestra della scuola media. «Questa è una nostra priorità – conclude Piga – negli ultimi cinque anni abbiamo investito sugli impianti sportivi circa un milione e mezzo di euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA