Via ai lavori negli impianti sportivi 

Sono stati dati in consegna i lavori di completamento e adeguamento previsti all’impianto sportivo “Paolo Putzolu” e al campo da baseball “Enrico Fini”.

Le due strutture sportive rinasceranno grazie ad investimenti (provenienti da bandi e cofinanziamenti comunali) pari ad 1,4 milioni di euro. «Programmati con cura lo scorso anno - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Saba - questi interventi rappresentano un importante passo avanti per garantire strutture moderne, funzionali ed inclusive ai nostri atleti». Sono previsti 150 giorni per i lavori al campo da baseball (rifacimento manto erboso e recinzione, ampliamento di 15 metri del campo, eliminazione barriere) e 180 per quelli all’impianto Putzolu (nuovo manto, efficientamento, campo da padel e da beach volley). «Senza intoppi le strutture saranno pronte per l’inizio estate», dice l’assessore che individua ora nell’impianto da tennis in località Su Pardu la prossima struttura bisognosa di interventi. Le società di calcio Domusnovas Jse e Nova Domus che utilizzano il Putzolu dovranno ingegnarsi. «Le abbiamo informate con ampio preavviso - dice l’assessore allo Sport Davide Aru - e per sostenerle concederemo un contributo di 2.500 euro una tantum ad entrambe. Investire nello sport equivale ad investire nel futuro dei ragazzi».

