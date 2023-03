Via ai lavori negli impianti sportivi 

È partito il cantiere che permetterà la realizzazione di una nuova pista ciclistica all'esterno dello stadio comunale. Si tratta del Progetto di sviluppo territoriale (Pst) intitolato “Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas”, con capofila il comune di Terralba. Appalto aggiudicato con una base d’asta di 586mila euro circa. In questi giorni si sta procedendo a recintare l’area di intervento per la costruzione del ciclodromo, che sorgerà tra le tribune dello stadio e la statale 126.

Il progetto prevede un percorso di lunghezza oltre il mezzo chilometro, avente un rettilineo di almeno 200 metri e 150 metri tra l’ultima curva e l’arrivo. Nella zona non si potrà più parcheggiare e i cittadini potranno utilizzare quelli adiacenti ai palazzetti. Il ciclodromo sarà realizzato in base alla normativa Coni: «Era nostra premura dare uno spazio idoneo anche al ciclismo guspinese. Prima della realizzazione della pista di atletica leggera, i piccoli ciclisti utilizzavano quello spazio ma ora, con il nuovo manto, non è più possibile e abbiamo chiesto alla ditta che eseguirà i lavori di partire proprio con il ciclodromo». Così l’assessore allo sport Marcello Fanari spiega la sequenza degli interventi.

Gli altri partiranno a pioggia: il nuovo skatepark nell’area dei Giardini Pubblici sarà realizzato con una struttura durevole e con una configurazione simile a quella dell’impianto precedente, costruito nel 2013 in legno e ferro, ma smantellato nel 2019 perché poco sicuro. Oltre a questi, in cantiere la messa in sicurezza dei palazzetti dello sport e l’illuminazione dello stadio. (g. g. s.)

