Novità sui lavori al cimitero, che inizieranno lunedì. Nonostante fosse prevista la chiusura del lato sinistro guardando dall’ingresso, è stato comunicato che verranno chiusi gli accessi anche nei vialetti trasversali di accesso all’area, per consentire i lavori in sicurezza. I lavori dovrebbero durare per 30 giorni. Saranno costruiti nuovi loculi per accogliere i defunti, per una spesa di 125 mila euro.

