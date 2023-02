Via ai lavori dopo l’alluvione 

Sono vicini i tempi per il ritorno alla normalità della viabilità rurale di Arbus, dove diverse arterie sono state devastate dall’alluvione di due anni fa. Ci sono i fondi della Regione, 235.880 euro del Piano degli interventi connessi con l’emergenza 2020, e c’è il progetto definitivo. «I lavori – dice il vice sindaco Simone Murtas – sicuramente partiranno a primavera, quando le belle giornate lo consentono. Rischioso in questi mesi con il maltempo che non dà tregua. Proprio per la natura delle strade di campagna, infatti, è opportuno attendere le giornate calde per consentire il migliore espletamento delle opere».

L’esponente dell’esecutivo ricorda che «un altro importante risultato di questo Comune si sta concretizzando – anche se – la somma non è sufficiente per coprire tutte le emergenze, la richiesta alla Regione, infatti, prevedeva il doppio delle risorse. Comunque, esprimiamo soddisfazione per il contributo concesso che ci permette di dare un sostegno al nostro comparto agricolo». Sono 16 gli interventi programmanti lungo i percorsi maggiormente danneggiati: Canau, Grutzu, Mulinus, Tzurufusu, Osu e la pulizia delle cunette per circa sei chilometri in alcune strade confinanti col centro abitato. Nel dettaglio, in ciascun tragitto sarà rifatto l’intero manto stradale, mantenendo il materiale originario, cemento o asfalto, la sistemazione delle cunette per facilitare lo scorrimento dell’acqua piovana, evitando così che ad ogni goccia di pioggia le aziende vengano bloccate per via delle strade che diventano veri e propri fiumi in piena, infine il ripristino delle protezioni laterali». ( s. r. )

