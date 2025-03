Via ai lavori di restauro delle statue decapitate: «Pronte entro l’estate» 

Era la notte tra il 20 e 21 aprile del 2018: qualcuno era entrato nei Giardini Pubblici danneggiando le statue della Quattro Stagioni. Erano state mozzate le teste, gettate in una vicina aiuola, a tre delle quattro opere ottocentesche (una quarta era già priva della testa, mai più trovata). Da quel momento ci sono state tantissime promesse di interventi urgenti per il restauro. Ora, soltanto dopo quasi sette anni, si è realmente passati ai fatti: le opere sono state “ingabbiate” e sono iniziati i lavori da parte della ditta di restaurazione Giuliana Fenu, sotto il coordinamento della Soprintendenza all’archeologia, belle arti e paesaggio. I soldi, 20mila euro, sono stati reperiti dai fondi del ministero della Cultura.

La sorpresa

«La prima fase dell’intervento», evidenziano le storiche dell’arte Giulia Aromando e Irene Boyer, funzionarie della tutela storico artistica della Soprintendenza che hanno predisposto il progetto di restauro sotto il coordinamento di Maria Passeroni, responsabile d'area per il patrimonio storico-artistico, «prevede la pulitura delle quattro statue, il consolidamento e i saggi sui materiali. Poi si passerà al restauro». I lavori degli esperti, sotto la direzione operativa della restauratrice Georgia Toreno, dovrebbero durare quattro mesi: dunque entro l’inizio dell’estate le operazioni saranno concluse. E i frequentatori dell’area verde nel centro città hanno subito notato la bella sorpresa, con la realizzazione delle aree di cantiere e la presenza dei restauratori.

Quattro Stagioni

Solo tre delle quattro statue ritorneranno come nuove: «Si tratta delle opere di cui abbiamo a disposizione le teste, perché ritrovate nelle aiuole dei Giardini Pubblici dove sono state abbandonate dai vandali», spiegano ancora Aromando e Boyer. «Nel caso della statua della Primavera, la testa era stata staccata precedentemente e mai più ritrovata. In questo caso dopo la pulitura e consolidamento, l’opera resterà così non essendoci più la parte originale».

L’idea

La Passeroni aggiunge: «Con la direzione dei Musei Civici abbiamo in programma di organizzare una giornata di presentazione dei lavori di restauro. Un’occasione importante per gli studenti universitari del corso di conservazione e restauro dei Beni Culturali».

