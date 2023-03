Via ai lavori di ampliamento dell’ecocentro: nuovi servizi per il conferimento dei rifiuti 

Una delle scene abituali è vedere decine di auto in sosta in attesa del turno prima di consegnare i rifiuti. Fra non molto non ci sarà più tempo per le proteste all’ecocentro municipale perché il Comune ha assegnato i lavori di ampliamento (di fatto è un raddoppio) dell’impianto con la possibilità addirittura per gli utenti di avvalersi quasi in autonomia del servizio. «Possibile – anticipa l’assessore all’Ambiente che entri in servizio in settembre perché i lavori dovrebbe scattare entro poche settimane: diamo risposte a una delle esigenze più sentite dai non pochi fruitori dell’impianto». Esigenza che talora dà adito a proteste quando in determinati momenti sono notevoli le file di auto nella zona Pip. Succederà, invece, che verranno installati ulteriori cassoni per la raccolta degli ingombranti, in alcuni potranno accedervi direttamente gli utenti (sotto la supervisione di un operatore) dimezzando di fatto i tempi di attesa, sorgerà una fascia verde perimetrale e una piattaforma con rampe accessibili alle auto dinanzi ai cassoni: una sorta di fai-da-te. Previsto anche un impianto di accumulo e di trattamento delle acque piovane.