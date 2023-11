Via ai lavori del primo centro diurno per disabili del Sarrabus 

Al via i lavori per la realizzazione del primo centro diurno per disabili del Sarrabus, al primo piano dell’ex mercato civico. «Quest’opera - mette in evidenza il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - ci consentirà di rispondere alle esigenze di numerose famiglie del Sarrabus che vivono ogni giorno gravi disagi e problemi legati alla disabilità».

Circa mezzo milione di euro il costo dell’intervento, di cui 300 mila ottenuti dal Comune attraverso un bando di finanziamento regionale. «Puntiamo - aggiunge Porcu - a creare uno spazio polifunzionale che possa servire contemporaneamente due utenze diverse, per esempio da una parte i bambini e i ragazzi e dall’altra gli anziani. Saranno creati due ambienti, completamente indipendenti l’uno dall’altro ma collegabili tramite l’apertura delle due grandi porte previste in progetto».

È previsto, fra le altre cose, un ufficio per l’accoglienza, una mensa con una piccola cucina e la dispensa, spogliatoi, bagni e ripostiglio (per il personale). La capienza massima, oltre al personale, è di circa una cinquantina di persone. L’ex mercato civico si trova in via Nazionale, al centro del paese. (g. a.)

