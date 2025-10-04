Via ai lavori del Comune nella casa di suor Emilia 

«Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di riqualificazione del centro cittadino». L’annuncio è del sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris che dopo gli interventi per l’illuminazione della piazza davanti alla casa di suor Emilia, dice che il Comune ha avviato il recupero dello storico edificio per il quale sono stati stanziati 100mila euro. «Per Gonnosfanadiga la casa di suor Emilia è un simbolo. Non potevamo non intervenire cercando di sistemare criticità che da anni attendevano un restauro». Spiega il sindaco: «Le risorse serviranno innanzitutto a recuperare la saletta che in origine era la cappella della casa. Inoltre verranno sistemati gli infissi ancora in buono stato e sostituiti quelli non più utilizzabili».

L’obiettivo è ridare vita a un immobile dal forte valore simbolico, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità. Una volta completati i lavori, l’edificio ospiterà attività culturali e sociali: convegni, esposizioni, incontri ed eventi promossi dal Comune.

«La scelta è chiara: puntare sulla cultura e sulla condivisione degli spazi come leva per rafforzare il senso di comunità. Vogliamo che la casa di suor Emilia diventi un luogo aperto a tutti, capace di accogliere iniziative diverse, dalle mostre d’arte alle presentazioni di libri, dagli incontri istituzionali ai momenti di socialità». Non ci sarà però nessun bando per la gestione, specifica il primo cittadino, poiché sarà direttamente il Comune a gestire l’edificio. «Restituirlo alla cittadinanza significa creare nuove opportunità di aggregazione, potrà rinascere come spazio moderno e funzionale, senza perdere la sua identità storica». In futuro sarà necessario un ulteriore intervento per l’ascensore. «Pensiamo di consegnare la casa di suor Emilia a dicembre in modo da poterla aprire già per i convegni del 17 febbraio», conclude Floris.

