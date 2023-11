Via ai lavori da 800 mila euro per ampliare 8 aule al Fermi  

Sono stati consegnati i lavori di ampliamento del liceo Fermi, finanziati dalla Provincia con 800 mila euro attinti dal Pnrr con un cofinanziamento di pari entità.biettivo costruire un nuovo locale con otto aule da circa 50 metri quadri ciascuna, dimensionate per ospitare 200 studenti. Previsto un ulteriore ampliamento di 2 aule, qualora si confermasse il crescente aumento di iscritti. L’opera darà risposta all’insufficienza di spazi nella sede di via Veneto, circostanza che negli ultimi anni ha reso necessario reperire altri ambienti, in locazione, in via Ballero. I lavori - fa sapere il commissario della Provincia Costantino Tidu - saranno conclusi entro il 2024.

