Via ai lavori con 927 mila euro contro il rischio idrogeologico  

Al via a San Giovanni Suergiu i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico che interesseranno nelle località di Is Pes, Is Pusceddus, Is Urigus. Verranno realizzati grazie ai fondi della Next Generation Ee del Pnrr, 927mila euro, arrivati a fine 2021, con cui si riuscirà a mettere in sicurezza una parte del territorio che da anni soffre l’incubo allagamenti e problematiche legate agli scoli delle acque pluviali. «Si tratta di un intervento di messa in sicurezza – spiega la sindaca Elvira Usai - sul quale abbiamo lavorato da tempo, e che finalmente pone fine ai pericoli di natura idrogeologica. Una dotazione finanziaria con cui si riuscirà tagliare un grande traguardo nella lotta al disordine urbanistico e ai potenziali allagamenti». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA