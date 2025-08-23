Via ai lavori, chiusa la piscina 

La piscina comunale, unica in tutto il territorio, resterà chiusa probabilmente fino a dicembre L'unica possibilità rimane quella di nuotare Sassari o Oristano. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori (con un investimento di circa 850 mila euro), per la ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto. Si procederà con il rifacimento della copertura, con l'efficientamento energetico, la manutenzione complessiva della struttura, la messa in sicurezza degli impianti elettrici, l'eliminazione di infiltrazioni d'acqua e l'abbattimento dei costi di gestione, oltre dare sicurezza ai dieci dipendenti. Il Comune ha ottenuto un mutuo di 700 mila euro dal Credito sportivo e una notevole somma per l'efficientamento energetico. «La piscina rappresenta un servizio importante», dice l’assessore Toto Listo. Il direttore, Danilo Masala, aggiunge: «La riqualificazione è indispensabile. Speriamo che i lavori terminino prima di Natale».

