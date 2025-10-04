Via ai lavori, auto “intrappolate” nei cortili 

Mentre si attendono a brevissimo i lavori di rifacimento dell’asfalto disastrato, in via Cabras a Monserrato un altro cantiere genera disagi. È quello per i lavori di mitigazione idraulica, che dovrebbero ridurre il rischio di allagamenti in caso di piogge intense. L'intervento prevede, tra le altre cose, il rifacimento dei marciapiedi con altezza modulata e posa di bocchette drenanti. In estate l’impresa aveva lavorato sul lato Terramaini, da giovedì si è spostata sul lato abitazioni.

Case isolate

E sono cominciati i problemi. «Senza darci alcun preavviso, siamo stati avvisati con dei cartelli che non avremmo più potuto parcheggiare a causa di lavori in corso», lamentano gli abitanti delle case del primo tratto dove è stato approntato il cantiere, di fronte all’area compresa tra la stazione dei carabinieri e il Comparto 7. Il disagio maggiore deriva dal fatto che l’opera impedisce anche l’uscita e l’accesso ai passi carrabili, che in quella zona sono tre (uno fa parte di un condominio). «Chi ha avuto la fortuna di uscire presto dal cortile ha potuto portare fuori l’auto, anche se non è potuto rientrare», continuano i residenti. «Mentre chi non ha avuto l’opportunità di parcheggiarla fuori non potrà farlo per chissà quanto. Siamo prigionieri a casa nostra».

«Nessuna informazione»

Stando all’ordinanza emanata dal Comune, il divieto sarà valido fino al 30 novembre. «Nessuno ci aveva informato preventivamente che avremmo dovuto portare fuori tutte le macchine, è un abuso».

Secondo i cittadini, quindi, i cartelli che a oggi sono presenti e informano della situazione non sarebbero stati messi in anticipo – la norma prevede che vengano affissi 48 ore prima. Molti degli avvisi sono stampati su fogli affissi a muri e pali della luce, e riportano la scritta “Ci scusiamo per il disagio, stiamo lavorando anche per voi”. Poco consolatorio per le famiglie che devono convivere col problema a tempo, per il momento, indeterminato.

L’assessore

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi non sarà comunque una situazione duratura: «Il cartello riporta fino al 30 novembre ma l’intervento sarà finito in una decina di giorni, temporali permettendo. In ogni caso», assicura l’assessore, «i cartelli sono stati messi per tempo. L'ordinanza è stata emanata il 30 settembre e i lavori sono cominciati il 2 ottobre, abbiamo verificato con un sopralluogo che fossero presenti. L'impresa è stata solerte, perché ha affisso gli avvisi anche nei portoni. Appena il cantiere andrà avanti consigliamo ai cittadini di parcheggiare fuori da subito, così da evitare disagi».

