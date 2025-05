Via ai lavori al Lixius, il palazzetto cambia volto 

Estate di riqualificazione per il PalaLixius, il palazzetto dello sport cittadino, sede di diverse associazioni sportive. L’importo dei lavori è di un milione da utilizzare per sistemare il palazzetto, che soffre da tempo immemore di infiltrazioni e umidità, cambiare gli infissi e dare maggiore cura alle aree esterne, sia per quanto riguarda le aiuole che i parcheggi. L’assessore ai lavori pubblici Maria Tegas spiega: «L’intervento è orientato a rendere più salubre e accogliente l’area polifunzionale della cittadina, punto di riferimento per sportivi di tutte le età. Gli uffici sono a lavoro per predisporre la gara e l’obiettivo è avere il palazzetto pronto per l’inizio della nuova stagione sportiva». Per la messa in sicurezza di piazza Marcia, invece, i tempi si allungheranno. Si tratterà di un intervento che prevede cinque o sei mesi di lavori per rifare il pilone del ponte, sistemare il canale di Bingiarena che passa sotto la piazza e che raccoglie parte delle acque bianche della cittadina. Tegas continua: «È un lavoro impegnativo e stiamo lavorando anche con la polizia municipale per trovare aree di sfogo ed evitare disagi a cittadini e attività commerciali. A questi lavori, possiamo far seguire la riqualificazione del marciapiede».

