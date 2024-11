Via ai laboratori per over 50 nel parco Asusa 

Riparte a Isili il progetto “Paesaggi, animazione e botteghe del sapere per il territorio” dedicato alla socializzazione degli over 50: si comincia giovedì 28 novembre a partire dalle 17.

Gli incontri si terranno nella struttura nel parco Asusa dotata di una cucina attrezzata che ha già ospitato questo tipo di attività. Gli utenti cui si rivolge il progetto sono adulti autosufficienti che vogliono imparare qualcosa ma soprattutto che intendono socializzare e trascorrere una serata fuori di casa per confrontarsi con gli altri. Per prendere parte al gruppo laboratoriale è necessario compilare la documentazione disponibile in Comune che dà inoltre la possibilità di partecipare alle altre attività previste dal progetto. «Si tratta di una iniziativa – ha detto il sindaco Luca Pilia – che va avanti da qualche anno, con ottimi risultati, che crea momenti di aggregazione importanti, oltre ad accrescere e arricchire le conoscenze dei partecipanti». La salvaguardia dei saperi e delle tradizioni culinarie locali è un altro degli obiettivi del progetto che si avvale di un esperto che collabora e stimola i partecipanti a condividere con gli altri le proprie conoscenze e capacità.

