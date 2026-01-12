VaiOnline
Via Brigata Sassari.
13 gennaio 2026 alle 00:34

Via ai laboratori creativi allo Spazio Pira 

Prenderanno il via oggi i laboratori creativi, culturali e formativi promossi dall’associazione Anteas nell’ambito del programma “Terzo Quartu”, che hanno lo scopo di favorire il dialogo interculturale e intergenerazionale. Sono previste diverse attività tra cui servizi di tutoraggio e accompagnamento per persone in situazioni di fragilità, ma anche un centro d’ascolto e supporto.

Il Centro di ascolto e supporto sarà attivo e a disposizione dei cittadini in via Rossi Vitelli 63/B, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.I laboratori si terranno invece allo Spazio Pira, in via Brigata Sassari, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19. La presentazione del progetto, inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune è in programma oggi. Si parte giovedì con il laboratorio creativo “Il seme dell'accoglienza”.

