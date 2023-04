Via ai corsi per fare il pane tradizionale 

Dalla preparazione del lievito madre, all’impasto, fino alla cottura nel forno a legna: la Pro Loco di Quartucciu celebra la tradizione millenaria della panificazione che da sempre regala forme, sapori e profumi unici e caratteristici, con un corso per imparare a fare il pane locale attraverso i segreti e gli insegnamenti delle artigiane quartuccesi.

«Il pane rappresenta una delle principali fonti di energia presenti sulle nostre tavole, nonché una formidabile occasione di lavoro per le nostre attività produttive – evidenzia Anna Chiara Loi, presidente della Pro Loco -, una tradizione domestica che in casa nostra erano e sono religione e legge».

Ed è proprio Quartucciu che a settembre, a DomusArT, dedica tre giornate alla mostra del pane e dei dolci, provenienti da tutta la Sardegna. Sempre la casa campidanese di via Corongiu, al 21 al 24 aprile, si trasformerà in un piccolo laboratorio aperto a tutti coloro che vogliono imparare a fare il pare in casa, proprio come facevano le nostre mamme e le nostre nonne. Al corso possono partecipare anche i non residenti senza distinzione di età.

«Sarà presente anche un artigiano che ci mostrerà e presenterà tutti gli attrezzi utilizzati per la lavorazione del pane», spiega Loi, «Tutti i partecipanti metteranno davvero le mani in pasta: impareranno a preparare ogni tipo di pane, tipico della nostra tradizione: da su civraxiu, al pane artistico a quello delle feste. Sono certa si divertiranno molto».