Via ai corsi di lingua inglese per cittadini di tutte le età 

Irgoli prepara altri eventi culturali, come i corsi d’inglese per tutti. Dopo il presepe vivente, battezzato “Irgoli diventa presepe” con concerto itinerante dei cori Istelotte di Dorgali e di Florinas, di Paolo Piredda e Giacomo Rosu per launeddas e tumbarinu, il paese guidato da Ignazio Porcu continua con le attività. Previste presentazioni di libri (ne è stato un esempio il dicembre letterario che ha riscosso un enorme successo) e i corsi per migliorare l’inglese. Infatti, dal 15 gennaio, nella sala consiliare di via Roma si terranno, grazie a Speaka (un gruppo di formatori), corsi di lingua inglese per bambini e adulti. Gli orari variano in base all'età, i posti sono limitati. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA