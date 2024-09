Via ai controlli sulla sicurezza della ciminiera 

Al via le verifiche sulla sicurezza della storica ciminiera di Si ‘e Boi, simbolo di Selargius e biglietto da visita della città.

Il Comune nei giorni scorsi ha affidato lo studio tecnico a un professionista con sede a Capoterra per poco più di 1.600 euro. Verifica necessaria per capire come preservare il monumento storico e scongiurare possibili cedimenti della torre, anche perché - viene spiegato nella determina comunale di affidamento del sevizio tecnico - «gli ultimi interventi strutturali sono stati realizzati nel 2004». Esattamente vent’anni fa quindi, dopo una serie di lavori di recupero che hanno interessato non solo l’antica ciminiera, ma l’intera ex distilleria un tempo fulcro industriale nel Cagliaritano. Lì dove ora vengono ospitati il teatro comunale, il centro di aggregazione, la biblioteca per ragazzi, la sede dell’Informacittà e una piccola sala convegni. E la biblioteca solidale gestita da un gruppo di ragazzi dell’Anffas.

