Via ai cantieri per il nuovo asfalto: cambia la viabilità 

Nuovo asfalto in alcune vie di Assemini. «In questi e nei prossimi giorni alcune vie del nostro territorio saranno interessate da lavori di bitumazione», annuncia l’assessore comunale Matteo Venturelli. Si tratta di un primo ciclo di ripristini legati agli interventi di infrastrutturazione delle reti di energia (E-distribuzione) e telecomunicazione (Open Fiber, Sirti, Fastweb) previste su scala nazionale: «In via Sardegna - prosegue Venturelli - i ripristini per la posa della fibra saranno da tre metri e non da un metro e mezzo, mentre in corso Europa verrà ripristinata l’intera carreggiata in un senso di marcia. Nelle vie Ticino, 2 Agosto 1980 e Ariosto si procederà al ripristino di mezza carreggiata». Gli accordi con le grosse aziende sono stati facilitati anche dalla recente approvazione del Regolamento per i lavori stradali.

Per consentire l’esecuzione dei lavori il comandante della Polizia locale Danilo Piras ha emesso un’ordinanza con la quale la società cagliaritana “Costruzioni bitumi Sardegna” è stata autorizzata a procedere con il cantiere. Fino al 30 giugno, dalle 7 alle 18, sono disposti la chiusura al traffico e il divieto di fermata ambo i lati nelle seguenti vie: corso Europa, in direzione di marcia da Decimomannu verso Elmas (nel tratto tra via Pio IX e via 2 Agosto 1980), via 2 Agosto 1980 (dal civico 20 al civico 34), via Ariosto (dal civico 41 al civico 47) e via Ticino (dal civico 43 al civico 3). ( sa. sa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA