Via ai cantieri per il nuovo acquedotto comunale 

L’aumento del volume d’acqua nell’invaso del Maccheronis ha portato all’annullamento delle restrizioni in tutto il comprensorio servito dalla diga di Torpè. Dopo Posada e Siniscola da ieri anche a Budoni e San Teodoro è cessata la turnazione della distribuzione nelle case. Lo ha annunciato Abbanoa. «Abbiamo operato in stretto contatto con le amministrazioni comunali - spiega il presidente del Cda di Abbanoa, Giuseppe Sardu - per limitare quanto più possibile le restrizioni e portato avanti importanti investimenti di efficientamento delle reti idriche i cui cantieri sono in corso». A Siniscola sono partiti i primi lavori per il rifacimento dell’acquedotto comunale. Serviranno a sostituire 30 chilometri di tubature, importo 5 milioni di euro. Opera attesa da anni per porre rimedio alle grosse perdite che si verificano lungo le vecchie condotte. Sperperi che la lunga siccità ha messo a nudo diventando intollerabili per gli utenti e per le campagne. A Siniscola però c’è già chi storce il naso per i disagi che gli scavi arrecano alla mobilità. Il sindaco Gian Luigi Farris chiede ai cittadini maggiore pazienza: «La sostituzione dei tubi non si fa con la bacchetta magica, una strada interrotta può essere una seccatura ma non un dramma».

RIPRODUZIONE RISERVATA